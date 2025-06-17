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€ 2,50 млн

Мигель Мерентьель - статистика

Бока Хуниорс
24 февраля 1996 (29), Пайсанду
#16 | Нападающий
176 см
Уругвай | Аргентина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бока Хуниорс
2 : 2
17.06.2025
Бенфика
1' - 65'
21'
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