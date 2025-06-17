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Аргентина. Примера
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Ривер Плейт
Факундо Колидио
Статистика
€ 3,50 млн
Факундо Колидио - статистика
Ривер Плейт
4 января 2000 (25), Рафаэла
#11 | Нападающий
180 см
Аргентина | Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ривер Плейт
3 : 1
17.06.2025
Урава Рэд Даймондс
1' - 74'
12'
Кубок Либертадорес, 6 тур
Ривер Плейт
1 : 1
28.05.2025
Университарио
1' - 75'
36'
Аргентина. Примера, 1st Phase - Quarter-finals
Ривер Плейт
1 : 1
21.05.2025
Платенсе
1' - 76'
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