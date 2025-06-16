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€ 7 млн

Агустин Гиай - статистика

Палмейрас
16 января 2004 (21)
#4 | Защитник
180 см
Аргентина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
16.06.2025
Порту
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
02.06.2025
Палмейрас
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 6 тур
Палмейрас
6 : 0
29.05.2025
Спортинг Кристал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Палмейрас
0 : 2
25.05.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
1 : 2
19.05.2025
Палмейрас
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
16.06.2025
Порту
1' - 90'
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