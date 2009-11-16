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    Петр Иванов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Петр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Иванов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 мая 1984 (38 лет)
    Рост 193
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2009 1' -90' Динамо (Сочи) 2:2 Мордовия (Саранск)
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