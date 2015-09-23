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    Азамат Гонежуков - статистика

    Нападающий
    Имя Азамат
    Отчество Нурбиевич
    Фамилия Гонежуков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 1987 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байкал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2015 83' -90' Байкал (Иркутск) 1:2 ЦСКА (Москва)
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