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Нигер Торнадос
Папа Даниэль
Статистика
€ 50 тыс
Папа Даниэль - статистика
Нигер Торнадос
1 января 2002 (23), Лагос
#10 | Полузащитник
186 см
Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
06.06.2025
Нигерия
Был в запасе
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