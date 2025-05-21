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Тоттенхэм
Дамола Аджайи
Статистика
Дамола Аджайи - статистика
Тоттенхэм
27 декабря 2005 (19), Лондон
#63 | Нападающий
176 см
Англия | Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, Финал
Тоттенхэм
1 : 0
21.05.2025
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Буде-Глимт
0 : 2
08.05.2025
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 1
04.05.2025
Тоттенхэм
Был в запасе
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