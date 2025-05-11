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Локомотив
Павел Берлов
Статистика
Павел Берлов - статистика
Локомотив
4 мая 2007 (18)
#39 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 9 тур
ЦСКА (мол)
0 : 1
11.05.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 8 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
02.05.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
90' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 9 тур
ЦСКА (мол)
0 : 1
11.05.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 8 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
02.05.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
90' - 90'
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