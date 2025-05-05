Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
АПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Италия. Серия А
Команды
Дженоа
Онест Аганор
Статистика
Онест Аганор - статистика
Дженоа
23 февраля 2008 (17), Аверса
#69 | Защитник
184 см
Италия | Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
05.05.2025
Милан
72' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Комо
1 : 0
27.04.2025
Дженоа
1' - 67'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 2
23.04.2025
Лацио
68' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
05.05.2025
Милан
72' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Комо
1 : 0
27.04.2025
Дженоа
1' - 67'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 2
23.04.2025
Лацио
68' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 1
07.11.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
04.11.2024
Дженоа
74' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
0 : 1
31.10.2024
Фиорентина
71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
27.10.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 2
19.10.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
5 : 1
05.10.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0 : 3
28.09.2024
Ювентус
1' - 69'
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
2 : 0
21.09.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
15.09.2024
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
0 : 2
01.09.2024
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
0 : 1
24.08.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
2 : 2
17.08.2024
Интер
Был в запасе
Главные новости
Вендел может больше не сыграть за «Зенит», товарный знак Акинфеева, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля» и другие новости
01:21
Селюк: «Я понял, зачем Николич взял Пьянича в ЦСКА»
00:59
Личка оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»
00:49
В сборной России отреагировали на получение Хайкиным норвежского гражданства
00:45
2
Титов встал на защиту самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
00:39
Шунин решил закончить карьеру: подробности
00:17
Личка рассказал о проблемах с Бителло и Карраскалем в «Динамо»
Вчера, 23:52
Фото
Суперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 23:10
Личка: «У Тюкавина большая жопа»
Вчера, 23:02
Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича
Вчера, 22:45
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: