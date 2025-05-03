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Беларусь. Высшая лига
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Динамо-Брест
Давид Тве
Статистика
€ 100 тыс
Давид Тве - статистика
Динамо-Брест
25 декабря 1998 (26), Монровия
#22 | Полузащитник
172 см
Либерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.05.2025
Славия-Мозырь
83' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
26.04.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
21.04.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.05.2025
Славия-Мозырь
83' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
26.04.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
21.04.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
2 : 2
30.03.2025
Динамо-Брест
1' - 73'
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