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Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия Д
Kauã Prates
Статистика
Kauã Prates - статистика
Боруссия Д
#36 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 0
12.09.2026
Падерборн
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
3 : 2
08.09.2026
Вильярреал
82' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Германия. Бундеслига 2026/2027
Кубок Либертадорес 2026
Лига чемпионов 2026/2027
Суперкубок Германии 2026
Бразилия. Серия А 2025
Копа Судамерикана 2025
Суперкубок Германии 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
Был в запасе
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