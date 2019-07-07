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    Илья Кузьмичев - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Илья
    Отчество Александрович
    Фамилия Кузьмичев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 4 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Шинник (Ярославль)
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