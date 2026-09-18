Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Норвегия. Элитсериен, 3 тур