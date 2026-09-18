Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Amidou Traore - статистика

СИК
#48 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
1' - 63'
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Хаугесунд
2 : 3
24.08.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 2
10.08.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
0 : 3
26.07.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
0 : 2
13.07.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
06.07.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
0 : 0
29.06.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
4 : 0
22.06.2025
Хаугесунд
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Хаугесунд
0 : 4
01.06.2025
Буде-Глимт
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Хаугесунд
0 : 2
25.05.2025
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Русенборг
1 : 0
16.05.2025
Хаугесунд
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
1 : 4
11.05.2025
Викинг
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Мольде
2 : 1
04.05.2025
Хаугесунд
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Викинг
5 : 1
30.04.2025
Хаугесунд
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
27.04.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Брюне
3 : 1
21.04.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Главные новости
Реакция Роналду на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
21:27
1
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
21:12
Агент Дзюбы ответил Кахигао, которому надоели вопросы о возвращении форварда в «Спартак»
20:58
Карасев раскрыл размер зарплаты судей в РПЛ: «Это нормально кажется на слух»
20:24
4
«Подписал себе приговор»: Джеррард выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
20:12
2
Спортивный директор «Спартака» – о Даку: «Кто не допускал ошибок?»
19:59
5
Погребняк спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Остальные на его фоне не выделяются»
19:13
4
В «Спартаке» назвали единственный клуб, способный выкупить Барко
18:58
6
Кахигао поздравил Путина с днем рождения: «От лица «Спартака» и всех нас»
17:55
13
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+