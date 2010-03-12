|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|24.04.2010
|70' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|18.04.2010
|87' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.04.2010
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.03.2010
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.03.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)