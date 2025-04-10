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Айнтрахт
Кауа Сантос
Статистика
Кауа Сантос - статистика
Айнтрахт
11 апреля 2003 (22)
#40 | Вратарь
198 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1/4 финала
Тоттенхэм
1 : 1
10.04.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
2 : 0
05.04.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
29.03.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бохум
1 : 3
16.03.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Айнтрахт
4 : 1
13.03.2025
Аякс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Тоттенхэм
1 : 1
10.04.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Айнтрахт
4 : 1
13.03.2025
Аякс
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Аякс
1 : 2
06.03.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Рома
2 : 0
30.01.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Айнтрахт
2 : 0
23.01.2025
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Лион
3 : 2
12.12.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Мидтьюлланд
1 : 2
28.11.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Айнтрахт
1 : 0
07.11.2024
Славия
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
24.10.2024
РФШ
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Бешикташ
1 : 3
03.10.2024
Айнтрахт
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
1' - 90'
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