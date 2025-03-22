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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
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Форте
Денис Костюченко
Статистика
Денис Костюченко - статистика
Форте
14 февраля 2006 (19), Таганрог
#99 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
5 : 0
22.03.2025
Форте
Был в запасе
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