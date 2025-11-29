Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Alisher Rakhimov - статистика

Нафтан
#19 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нафтан
12
3
0
0
0
Сморгонь
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
2 : 0
29.11.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
5 : 0
23.11.2025
Нафтан
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 2
08.11.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
01.11.2025
Нафтан
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 3
25.10.2025
Динамо Мн
1' - 46'
2'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
74' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
5 : 3
04.10.2025
Гомель
75' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
25.09.2025
Нафтан
1' - 70'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
5 : 0
19.09.2025
Молодечно
85' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
2 : 2
29.08.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
1' - 64'
45'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
2 : 0
10.08.2025
Нафтан
77' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 3
02.08.2025
Минск
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 1
06.07.2025
Нафтан
1' - 71'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
0 : 4
20.06.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
15.06.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
0 : 2
01.06.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
2 : 2
26.05.2025
Сморгонь
1' - 80'
7'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
0 : 2
16.05.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 1
03.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
06.04.2025
Сморгонь
Был в запасе
Главные новости
Погребняк спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
19:13
В «Спартаке» назвали единственный клуб, способный выкупить Барко
18:58
2
Кахигао поздравил Путина с днем рождения: «От лица «Спартака» и всех нас»
17:55
8
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
2
Акинфеев и Роналду – в символической сборной Тошича из бывших одноклубников
17:23
Агент Дзюбы ответил спортивному директору «Спартака», уличившему его во лжи
17:16
10
«Реал» может в 2027 году совершить два трансфера за 200+ миллионов
17:01
2
ФотоВ Лиге наций произошел «ассист на удаление»
16:39
2
В АПЛ сменился самый высокооплачиваемый тренер
16:11
Реакция Модрича на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
15:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+