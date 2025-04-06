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Динамо Мх
Ильяс Ахмедов
Статистика
Ильяс Ахмедов - статистика
Динамо Мх
2 апреля 2007 (18)
#43 | Защитник
189 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо Мх
4 : 1
06.04.2025
Химки
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