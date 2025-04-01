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Реал Сосьедад
Дани Диас
Статистика
Дани Диас - статистика
Реал Сосьедад
22 июня 2006 (18)
#43 | Нападающий
167 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
4 : 4
01.04.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.03.2025
Вальядолид
81' - 90'
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