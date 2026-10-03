Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Gabriel Bontempo - статистика

Сантос
#8 | Полузащитник
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
1' - 61'
3'
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 90'
90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
4 : 2
17.09.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 81'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сантос
2 : 0
10.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
24
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 2
10.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
26.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
1' - 90'
55'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
0 : 3
17.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
1' - 70'
45'
69'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
19.04.2026
Флуминенсе
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
1' - 90'
53'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
2 : 0
03.04.2026
Ремо
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
1' - 65'
64'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
13.02.2026
Сантос
1' - 68'
27'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Шапекоэнсе
4 : 2
29.01.2026
Сантос
89' - 90'
Главные новости
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
Акинфеев и Роналду – в символической сборной Тошича из бывших одноклубников
17:23
Агент Дзюбы ответил спортивному директору «Спартака», уличившему его во лжи
17:16
4
«Реал» может в 2027 году совершить два трансфера за 200+ миллионов
17:01
ФотоВ Лиге наций произошел «ассист на удаление»
16:39
2
В АПЛ сменился самый высокооплачиваемый тренер
16:11
Реакция Модрича на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
15:54
В «Спартаке» объяснили, почему Барко так долго не продлевал контракт
15:47
3
Кисляк спрогнозировал, как завершится скандал в сборной Португалии с участием Роналду
15:28
3
В «Спартаке» прокомментировали слухи о подписании Головина
15:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+