Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mateus Carvalho - статистика

Васко да Гама
#85 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
5 : 0
07.12.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.12.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
5 : 1
29.11.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 0
23.11.2025
Васко да Гама
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 0
20.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 3
09.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Ботафого
3 : 0
06.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.11.2025
Сан-Паулу
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
0 : 3
27.10.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
2 : 0
21.10.2025
Флуминенсе
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
4 : 3
05.10.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
3 : 0
02.10.2025
Васко да Гама
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
2 : 0
28.09.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Васко да Гама
3 : 1
25.09.2025
Баия
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Фламенго
1 : 1
21.09.2025
Васко да Гама
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
2 : 2
15.09.2025
Сеара
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Спорт Ресифи
2 : 3
01.09.2025
Васко да Гама
33' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 1
10.08.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Мирассол
3 : 2
03.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 1
28.07.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 1
19.07.2025
Гремио
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Васко да Гама
0 : 2
13.07.2025
Ботафого
52' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
1 : 3
13.06.2025
Васко да Гама
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Васко да Гама
0 : 2
01.06.2025
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
2 : 1
25.05.2025
Васко да Гама
1' - 60'
49'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
2 : 1
11.05.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
0 : 1
04.05.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
1 : 0
28.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
0 : 0
20.04.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коринтианс
3 : 0
06.04.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
Был в запасе
Главные новости
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
Акинфеев и Роналду – в символической сборной Тошича из бывших одноклубников
17:23
Агент Дзюбы ответил спортивному директору «Спартака», уличившему его во лжи
17:16
4
«Реал» может в 2027 году совершить два трансфера за 200+ миллионов
17:01
ФотоВ Лиге наций произошел «ассист на удаление»
16:39
2
В АПЛ сменился самый высокооплачиваемый тренер
16:11
Реакция Модрича на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
15:54
В «Спартаке» объяснили, почему Барко так долго не продлевал контракт
15:47
3
Кисляк спрогнозировал, как завершится скандал в сборной Португалии с участием Роналду
15:28
3
В «Спартаке» прокомментировали слухи о подписании Головина
15:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+