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Норвегия. Элитсериен
Команды
Старт
Jens Berland Husebø
Статистика
Jens Berland Husebø - статистика
Старт
#28 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
1' - 90'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Старт
6
0
0
0
0
Тромсе
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Старт
0 : 1
08.08.2026
Фредрикстад
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Старт
0 : 3
01.08.2026
Викинг
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
29.05.2026
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Тромсе
1 : 1
25.05.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Буде-Глимт
5 : 0
16.05.2026
Тромсе
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Тромсе
2 : 0
10.05.2026
Мольде
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Старт
1 : 1
03.05.2026
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Тромсе
0 : 5
29.04.2026
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Тромсе
3 : 1
26.04.2026
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
19.04.2026
Тромсе
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Тромсе
0 : 0
15.04.2026
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Тромсе
2 : 0
11.04.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
2 : 0
06.04.2026
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Бранн
1 : 2
22.03.2026
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
4 : 0
15.03.2026
Фредрикстад
Был в запасе
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