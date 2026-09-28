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Колумбия. Примера А
Команды
Депортиво Кали
Daniel Giraldo
Статистика
Daniel Giraldo - статистика
Депортиво Кали
#8 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 3 тур
Депортиво Кали
2 : 0
28.09.2026
Агилас Дорадас
77' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Бразилия. Серия А 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
73' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
1 : 3
25.08.2025
Ботафого
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 2
17.08.2025
Жувентуде
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
2 : 1
12.08.2025
Коринтианс
65' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
3 : 0
28.07.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Жувентуде
0 : 1
25.07.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
4 : 0
20.07.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Жувентуде
2 : 0
15.07.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 1
18.05.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
56' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 1
06.05.2025
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
3 : 1
26.04.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
2 : 2
20.04.2025
Мирассол
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 0
06.04.2025
Жувентуде
1' - 73'
35'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 0
30.03.2025
Витория
1' - 90'
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