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Лига 1 2025/2026
Команды
Тулуза
Sion Oppong
Статистика
Sion Oppong - статистика
Тулуза
#11 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
72' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
67' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
72' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
67' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
67' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 2
22.08.2026
Лион
80' - 90'
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