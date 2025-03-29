Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
АПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
РПЛ
Команды
Оренбург
Ацамаз Ревазов
Статистика
Ацамаз Ревазов - статистика
Оренбург
15 апреля 2005 (19 лет)
#77 | Нападающий
169 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
5 : 1
29.03.2025
Оренбург
82' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
5 : 1
29.03.2025
Оренбург
82' - 90'
Главные новости
5 побед подряд ЦСКА, срыв Гончаренко, Инстасамка будет управлять футбольным клубом и другие новости
01:05
Примера. Дубль Мбаппе помог «Реалу» одержать волевую победу над аутсайдером (3:2)
00:59
Мойзес изобразил гориллу после гола в ворота «Динамо Мх»
00:33
5
Бакаев пообещал прорыв от «Химок» в следующем сезоне
Вчера, 23:43
1
Фото
Круговой отметил вклад актера Бурунова в победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:27
Сафонов прокомментировал крупную победу «ПСЖ» над «Сент-Этьеном»: «Не очень рад»
Вчера, 23:18
3
Николич сделал подарок Дзюбе в честь его рекорда
Вчера, 23:04
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил на выезде «Сент-Этьен» (6:1)
Вчера, 22:55
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 22:19
1
Тренер «Динамо Мх» прокомментировал поражение от ЦСКА
Вчера, 22:11
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: