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Ацамаз Ревазов - статистика

Оренбург
15 апреля 2005 (19 лет)
#77 | Нападающий
169 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
5 : 1
29.03.2025
Оренбург
82' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
5 : 1
29.03.2025
Оренбург
82' - 90'
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