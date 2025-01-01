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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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Авангард
Никита Хват
Статистика
Никита Хват - статистика
Авангард
21 января 2007 (18 лет)
#88 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика
Главные новости
Дзюба рассказал, как провел ночь после рекорда: «Уехал только в 7 утра»
09:30
3
Каррера назвал величайшего российского нападающего
09:16
1
Аршавин сказал, сможет ли «Зенит» выиграть у «Рубина»
08:52
1
Роналду и Месси могут сыграть за один клуб
08:38
Дзюба: «Кажется, что я всю карьеру со всеми ссорился. Но я просто говорил, что думаю»
08:18
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Лишний вес игрока «Зенита», Карпин в «Что? Где? Когда?», Амарал может вернуться в РПЛ и другие новости
01:27
Примера. «Барселона» разгромила «Осасуну» (3:0) и укрепилась в лидерах
00:55
Бубнов обвинил игрока «Динамо» в «кидке» Лички: «Надо штрафовать в таких случаях»
00:46
1
Раскрыт игрок-лидер по заработку в истории российского футбола
00:30
1
Литвинов описал шансы «Спартака» на чемпионство одним прилагательным
00:22
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