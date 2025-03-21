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Портсмут
Терри Девлин
Статистика
Терри Девлин - статистика
Портсмут
6 ноября 2003 (21 год)
#24 | Защитник
180 см
Северная Ирландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Ирландия
1 : 1
21.03.2025
Швейцария
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Престон
2 : 1
15.03.2025
Портсмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Портсмут
1 : 2
12.03.2025
Плимут Аргайл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Портсмут
1 : 0
09.03.2025
Лидс
54' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лутон Таун
1 : 0
01.03.2025
Портсмут
81' - 90'
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Реакция Генича на новости о конфликтах в «Зените»
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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Замбией – 25 марта
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Медведев пригрозил журналистам за новости о конфликтах в «Зените»
18:33
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Иван Карпов раскрыл, что на самом деле происходило в раздевалке «Зенита» после поражения от «Спартака»
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ЭСК РФС признала двойную ошибку против ЦСКА в матче с «Акроном»
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