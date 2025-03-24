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Армандас Кучис - статистика

Целе
27 февраля 2003 (22 года), Паневежис
#47 | Нападающий
194 см
Литва
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Литва
2 : 2
24.03.2025
Финляндия
1' - 58'
39'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Польша
1 : 0
21.03.2025
Литва
1' - 90'
Лига конференций, 1/8 финала
Лугано
5 : 4
13.03.2025
Целе
1' - 120'
Словения. Первая Лига, 24 тур
Целе
2 : 2
09.03.2025
Приморье
Был в запасе
Лига конференций, 1/8 финала
Целе
1 : 0
06.03.2025
Лугано
1' - 90'
Словения. Первая Лига, 23 тур
Олимпия
2 : 0
02.03.2025
Целе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Литва
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Литва
2 : 2
24.03.2025
Финляндия
1' - 58'
39'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Польша
1 : 0
21.03.2025
Литва
1' - 90'
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