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Польша. Экстракласа 2025/2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
10
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Коламбус
3 : 1
19.10.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
74' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
31.08.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
1 : 0
25.08.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
76' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
17.08.2025
Филадельфия Юнион
90' - 90'
90'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
11.08.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 5
20.07.2025
Интер Майами
74' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
5 : 3
17.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
62' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
13.07.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
86' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
06.07.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
90' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
29.06.2025
Миннесота Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Торонто
1 : 1
26.06.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
24' - 77'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
01.06.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
29.05.2025
Шарлотт
1' - 64'
14'
США. МЛС, 22 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
90' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
17.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нэшвилл
2 : 1
15.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
7 : 0
11.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
4 : 1
04.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
20.04.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Орландо Сити
0 : 0
12.04.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
06.04.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
29.03.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
23.03.2025
Торонто
Был в запасе
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