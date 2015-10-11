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    Аслан Догузов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Аслан
    Отчество Семенович
    Фамилия Догузов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1991 (32 года)
    Рост 181
    Вес 79
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волгарь 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2015 1' -74' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    70'
    11.10.2015 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 0:2 Волгарь (Астрахань)
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