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    Станислав Бучнев - статистика

    #71 | Вратарь
    Имя Станислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бучнев
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 июля 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 1' -90' Пюник (Ереван) 0:2 Црвена Звезда (Белград)
    03.08.2022 Был в запасе Црвена Звезда (Белград) 5:0 Пюник (Ереван)
    26.07.2022 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 1:4 Пюник (Ереван)
    19.07.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 0:1 Дюделанж (Дюделанж)
    13.07.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 2:3
    (3:4)п    		 Пюник (Ереван)
    05.07.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
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