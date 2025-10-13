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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
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Chawa - статистика
Малави
#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малави
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
1' - 66'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Малави
2 : 2
08.09.2025
Либерия
74' - 90'
80'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Намибия
1 : 2
05.09.2025
Малави
46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Тунис
2 : 0
25.03.2025
Малави
1' - 90'
23'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 5 тур
Малави
0 : 1
20.03.2025
Намибия
53' - 90'
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