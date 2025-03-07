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Владимир Купалов - статистика

Динамо
26 января 2008 (17 лет)
#26 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 1 тур
Динамо (мол)
1 : 0
07.03.2025
Факел (мол)
Был в запасе
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