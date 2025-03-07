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Артур Челнов
Статистика
Артур Челнов - статистика
ЦСКА
19 января 2007 (18 лет)
#90 | Нападающий
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 1 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
07.03.2025
ЦСКА (мол)
Был в запасе
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