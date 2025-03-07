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Валерий Гриневич - статистика

ЦСКА
16 мая 2007 (17 лет)
#80 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 1 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
07.03.2025
ЦСКА (мол)
72' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 1 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
07.03.2025
ЦСКА (мол)
72' - 90'
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