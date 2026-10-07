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МЛС 2026
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Чикаго Файр
Leonardo Barroso
Статистика
Leonardo Barroso - статистика
Чикаго Файр
#2 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
3 : 1
07.10.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
1' - 75'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
67' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
3 : 1
07.10.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
1' - 75'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
67' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
88' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
1' - 72'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
1' - 46'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 68'
49'
67'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.03.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
1' - 28'
27'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
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