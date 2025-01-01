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Урал
Иван Ковреченков
Статистика
Иван Ковреченков - статистика
Урал
19 января 2007 (18 лет)
#49 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика
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