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    Денис Клюев - статистика

    Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Андреевич
    Фамилия Клюев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1985 (37 лет)
    Рост 173
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карелия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:2 Карелия (Петрозаводск)
    28.07.2015 1' -90' Москва (Москва) 4:2 Карелия (Петрозаводск)
    29'
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