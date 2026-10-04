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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Рейнджерс
Ваня Драгоевич
Статистика
Ваня Драгоевич - статистика
Рейнджерс
11 января 2006 (20), Белград
#22 | Полузащитник
184 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
0 : 1
20.09.2026
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
1 : 0
09.09.2026
Сент-Миррен
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс
76' - 90'
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