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Лукен Бейтия - статистика

Реал Сосьедад
30 июня 2004 (20 лет)
#37 | Защитник
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1/8 финала
Реал Сосьедад
1 : 1
06.03.2025
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 0
02.03.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
23.02.2025
Леганес
83' - 90'
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