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Андрей Касаджиков
Статистика
Андрей Касаджиков - статистика
Зенит
2 октября 2007 (17 лет), Санкт-Петербург
#7 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика
Главные новости
Спецпроект
Кто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
РПЛ. «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) и стал единоличным лидером
20:00
4
Реакция Карпина на скандальные слова Кокорина про РПЛ
19:30
1
Карасева сняли с матча «Крылья Советов» – «Акрон»
19:07
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Стало известно, когда Вильягра может дебютировать за ЦСКА
18:35
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
18:26
«Челси» установил рекорд по тратам на состав
18:06
8
В Италии раскрыли следующий клуб Осимхена
17:48
1
В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА
17:38
5
В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб
17:29
7
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