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Михаил Маврин
Статистика
Михаил Маврин - статистика
ЦСКА
18 января 2007 (18 лет), Владимир
#6 | Полузащитник
Россия
Статистика
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Мостовой и Аршавин получили тренерские лицензии, трансферная цель «Зенита» на лето, старт 1/8 финала ЛЧ и другие новости
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00:56
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00:52
Только 4 футболиста забили 25 голов в ЛЧ в более молодом возрасте, чем Родриго
00:47
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
00:36
Нванери из «Арсенала» вошел в топ-3 самых молодых бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов
00:24
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Только 5 игроков забили 25 голов за «Реал» в ЛЧ
Вчера, 23:58
Тихонов вспомнил о работе в тренерском штабе Карпина в «Спартаке»
Вчера, 23:50
«Реал» достиг исторической отметки в Лиге чемпионов
Вчера, 23:42
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