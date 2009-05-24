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    Владимир Меркульев - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Владимир
    Отчество Александрович
    Фамилия Меркульев
    Команда Афипс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 189
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армавир 8 -10 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2009 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:2 Армавир (Армавир)
    17.06.2009 1' -90' Дагдизель (Махачкала) 2:4 Армавир (Армавир)
    14.06.2009 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:0 Армавир (Армавир)
    02.06.2009 1' -90' Армавир (Армавир) 2:0 Ротор (Волгоград)
    83'
    24.05.2009 22' -90' 5:2 Армавир (Армавир)
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