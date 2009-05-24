Владимир Меркульев - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Меркульев
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Меркульев
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армавир
|8
|-10
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2009
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:2
|Армавир (Армавир)
|17.06.2009
|1' -90'
|Дагдизель (Махачкала)
|2:4
|Армавир (Армавир)
|14.06.2009
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:0
|Армавир (Армавир)
|02.06.2009
|1' -90'
|Армавир (Армавир)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|83'
|24.05.2009
|22' -90'
|5:2
|Армавир (Армавир)