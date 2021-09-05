Олег Шалаев - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Аркадьевич
|Фамилия
|Шалаев
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Олег
|Отчество
|Аркадьевич
|Фамилия
|Шалаев
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|12
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|1' -63'
|Кубань (Краснодар)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.11.2021
|68' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Кубань (Краснодар)
|75'
|17.11.2021
|14' -90'
|Кубань (Краснодар)
|5:5
|Алания (Владикавказ)
|13.11.2021
|72' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|19.09.2021
|1' -75'
|Кубань (Краснодар)
|0:4
|Факел (Воронеж)
|8'
|15.09.2021
|1' -46'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|43'
|11.09.2021
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:3
|Металлург Л (Липецк)
|05.09.2021
|70' -89'
|Волгарь (Астрахань)
|0:2
|Кубань (Краснодар)
|21.08.2021
|1' -76'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|14.08.2021
|1' -89'
|Кубань (Краснодар)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|44'
|08.08.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Кубань (Краснодар)
|31.07.2021
|1' -89'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|19'
|25.07.2021
|56' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:2
|Велес (Москва)
|17.07.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:2
|Кубань (Краснодар)
|10.07.2021
|1' -46'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Торпедо (Москва)