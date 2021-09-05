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    Олег Шалаев - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Аркадьевич
    Фамилия Шалаев
    Команда Новосибирск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 февраля 1992 (31 год)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 12 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2021 1' -63' Кубань (Краснодар) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.11.2021 68' -90' Текстильщик (Иваново) 1:3 Кубань (Краснодар)
    75'
    17.11.2021 14' -90' Кубань (Краснодар) 5:5 Алания (Владикавказ)
    13.11.2021 72' -90' Спартак-2 (Москва) 0:0 Кубань (Краснодар)
    06.11.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:0 Кубань (Краснодар)
    31.10.2021 Был в запасе Кубань (Краснодар) 2:1 Енисей (Красноярск)
    19.09.2021 1' -75' Кубань (Краснодар) 0:4 Факел (Воронеж)
    8'
    15.09.2021 1' -46' Балтика (Калининград) 0:0 Кубань (Краснодар)
    43'
    11.09.2021 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:3 Металлург Л (Липецк)
    05.09.2021 70' -89' Волгарь (Астрахань) 0:2 Кубань (Краснодар)
    21.08.2021 1' -76' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Кубань (Краснодар)
    14.08.2021 1' -89' Кубань (Краснодар) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    44'
    08.08.2021 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:2 Кубань (Краснодар)
    31.07.2021 1' -89' Кубань (Краснодар) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    19'
    25.07.2021 56' -90' Кубань (Краснодар) 0:2 Велес (Москва)
    17.07.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:2 Кубань (Краснодар)
    10.07.2021 1' -46' Кубань (Краснодар) 1:2 Торпедо (Москва)
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