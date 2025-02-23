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Яэль Муанга - статистика

Монпелье
23 июля 2005 (19 лет)
#47 | Защитник
183 см
Франция | Конго
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
2 : 0
23.02.2025
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 4
16.02.2025
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Страсбур
2 : 0
09.02.2025
Монпелье
46' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0 : 2
31.01.2025
Ланс
64' - 90'
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