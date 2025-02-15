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Эрба Гирасси - статистика

Нант
29 августа 2006 (18 лет), Анжер
#62 | Нападающий
186 см
Гвинея | Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
7 : 1
15.02.2025
Нант
67' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
7 : 1
15.02.2025
Нант
67' - 90'
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