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    Алексей Масленников - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Масленников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1991 (32 года)
    Рост 181
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2011 83' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:1 Томь (мол) (Томск)
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