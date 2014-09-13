Парвизджон Умарбаев - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Парвизджон
|Отчество
|Абдуллоевич
|Фамилия
|Умарбаев
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|62
|Имя
|Парвизджон
|Отчество
|Абдуллоевич
|Фамилия
|Умарбаев
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|25.10.2014
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|19.10.2014
|61' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|11.10.2014
|1' -46'
|Волгарь (Астрахань)
|2:2
|Химик (Дзержинск)
|35'
|05.10.2014
|1' -75'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Волга (Нижний Новгород)
|29.09.2014
|69' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|07.09.2014
|46' -83'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|24.08.2014
|40' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Химик (Дзержинск)
|51'
|17.08.2014
|70' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Тосно (Тосно)
|10.08.2014
|76' -90'
|Томь (Томск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)