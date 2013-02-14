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    Пабло Контрерас - статистика

    Защитник
    Имя Пабло
    Фамилия Контрерас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1978 (44 года)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2013 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:1 Леванте (Валенсия)
    14.02.2013 1' -90' Леванте (Валенсия) 3:0 Олимпиакос (Пирей)
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