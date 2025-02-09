Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Вестерло
Тур Ромменс
Статистика
Тур Ромменс - статистика
Вестерло
26 марта 2003 (21 год)
#25 | Защитник
185 см
Бельгия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Вестерло
4 : 2
09.02.2025
Стандард
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Кортрейк
1 : 2
02.02.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Вестерло
1 : 2
25.01.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Антверпен
3 : 2
19.01.2025
Вестерло
1' - 90'
79'
Главные новости
Ловчев назвал сильнейшего российского форварда последних 10 лет
21:50
1
Фото
«Боавишта» усилилась российским защитником
21:38
1
Кавазашвили – о Шевченко: «Прекрасный игрок в прошлом и очень плохой человек в настоящем»
21:18
7
Браим Диас назвал лучшую команду в истории футбола
21:07
Заявление фанатов «Зенита» по поводу аренды Мимовича
20:35
6
Фото
Защитник «Фенербахче» перешел в «Зенит»
20:06
15
Винисиус и Месси могут сыграть против сборной России в 2025 году
19:39
3
Глава «Зенита» отреагировал на оскорбления Соболева фанатами «Спартака»: «Их душит жаба»
19:31
32
Эксперт по аргентинскому футболу Стогниенко охарактеризовал новичка «Спартака» Солари
19:15
3
Мостовой пожаловался на одиночество: «Есть чувство несчастья»
19:03
7
Все новости
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: